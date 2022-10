A pequena Mariana, jovem que concretizou um sonho em julho com a ajuda do FC Porto, está internada no hospital e recebeu nesta segunda-feira a visita da família Conceição, encabeçada pelo técnico portista.

Sérgio Conceição, a esposa Liliana e o filho Rodrigo, jogador dos dragões, fizeram questão de surpreender a adepta de 15 anos que sofre de neurofibromatose.

Mariana Gomes partilhou as imagens da visita nas redes sociais e agradeceu a Rodrigo Conceição a prenda: uma camisola do ala direito, que pode fazer a sua estreia na Liga dos Campeões nesta terça-feira, frente ao Bayer Leverkusen.