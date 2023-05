O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo disciplinar instaurado a Sérgio Conceição, a Jorge Nuno Pinto da Costa, a Vítor Baía e à SAD do FC Porto na sequência de participações feitas pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF e pelo Benfica.

Antes do jogo com o Santa Clara, na mesma jornada que o Benfica jogou em Chaves, Conceição afirmou em conferência de imprensa que «não pode haver dois pesos e duas medidas», referindo-se ao trabalho das equipas de arbitragem nos jogos que iriam envolver candidatos ao título.

Tais declarações surgiram na sequência de uma pergunta sobre as nomeações dos árbitros João Pinheiro e António Nobre para o encontro dos encarnados, enquanto a equipa de arbitragem do jogo dos dragões era composta por dois árbitros que não são internacionais.

Por seu turno, Baía, administrador da SAD dos dragões e vice-presidente do clube, partilhou nas redes sociais as declarações do treinador e deixou uma mensagem: «Que não se repitam erros que influenciam resultados.»

Já Pinto da Costa, no editorial da Revista “Dragões” de 18 de abril, escreveu: «(…) O principal objetivo desta temporada está por alcançar e não dependemos só de nós para chegar lá. (…) Eu acredito que com este espírito, esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim do campeonato. E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano.»

No comunicado do CD a que o Maisfutebol teve acesso, pode ler-se que «em momento algum os arguidos colocam em causa a imparcialidade, a honorabilidade ou competência de quer que seja, designadamente de um árbitro ou de uma equipa de arbitragem em concreto», o que levou ao arquivamento do processo.

«Bem pelo contrário, as citadas declarações, no essencial, vão no sentido de desejar que todos os agentes desportivos não errem, que estejam no seu máximo e deem o seu melhor», lê-se ainda.