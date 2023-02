Um dia depois da vitória caseira sobre o Rio Ave, o FC Porto arrancou a preparação do jogo da Liga dos Campeões com o Inter de Milão, ainda com sete nomes no boletim clínico.

Na sessão que decorreu no Olival, Sérgio Conceição não contou com Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno e Evanilson, todos em tratamento às respetivas lesões.

O FC Porto volta a treinar na segunda-feira, às 17h00. Na próxima quarta-feira, os dragões jogam em Itália a primeira mão dos oitavos de final da Champions.