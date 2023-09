Os defesas Zaidu e Iván Marcano e os atacantes Evanilson, Danny Namaso e Gabriel Veron realizaram «tratamento» esta sexta-feira, na equipa do FC Porto, na véspera da receção ao Gil Vicente.

No Olival, esta manhã, a equipa treinada por Sérgio Conceição ultimou a preparação para o duelo da 6.ª jornada da I Liga, que tem como palco o Estádio do Dragão (sábado, 20h30).

Após o treino no Olival, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou que Zaidu é mesmo baixa para as «próximas semanas», na sequência da lesão sofrida no jogo da Liga dos Campeões, na terça-feira, ante o Shakhtar Donetsk.

Siga este sábado o FC Porto-Gil Vicente, ao minuto, no Maisfutebol.