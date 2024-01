O FC Porto voltou a trabalhar esta quinta-feira no centro de estágios do Olival, no último treino antes do dérbi frente ao Boavista.

Zaidu (Nigéria) e Mehdi Taremi (Irão) continuam ausentes ao serviço das respetivas seleções. Marcano, em tratamento, é o único nome no boletim clínico.

Os dragões defrontam o Boavista (sexta-feira, 20h45, Sport TV), no Estádio do Bessa, em jogo da 16.ª da Liga que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.