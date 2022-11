O FC Porto regressou na manhã desta quinta-feira aos treinos depois da vitória sobre o Atlético de Madrid, que culminou com o apuramento em primeiro lugar do grupo B da Liga dos Campeões.

Para além de Pepe e Veron, que fizeram treino condicionado, Sérgio Conceição não contou também com Zaidu que fez tratamento a uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda, depois de ter saído na segunda parte da partida com o cochoneros.

Os campeões nacionais defrontam o Paços de Ferreira, este sábado, pelas 18h00, no Estádio do Dragão, no Porto.