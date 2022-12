O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, atualizou esta quinta-feira a condição clínica de Pepe, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Vizela, da Taça da Liga.

Além de ter confirmado que Otávio está disponível para esse encontro, ele que teve alguns problemas físicos durante o Mundial 2022, o técnico antecipou uma data de regresso para Pepe, que fraturou o cúbito do braço esquerdo nos últimos minutos de Portugal no Mundial.

«O Pepe provavelmente vai voltar no jogo de campeonato que vamos fazer com o Arouca [no dia 28 de dezembro]», adiantou Sérgio Conceição.

O FC Porto defronta o Vizela esta sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão.

