Sérgio Conceição confirmou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, que foi multado na véspera, junto ao Tribunal de Instrução Crimimal do Porto, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Na conversa com os jornalistas, o treinador do FC Porto contou toda a história da multa, que esteve perto de acabar com o reboque ao seu carro.

«Chego ao tribunal como testemunha e o meu advogado, que até queria pagar a multa porque achou que era o culpado, diz-me que estavam dois lugares livres e eu meto o carro num deles. Não estava nenhum sinal no chão. Vou testemunhar, 40 minutos depois saio e há um dos secretários que me diz que o meu carro estava a ser rebocado. Descemos, estão já a levantar-me o carro e eu digo: “É melhor meter o carro no chão, que eu estou aqui”», começou por dizer.

«”Mister, ah e tal, já registámos a multa, vai ter de pagar.” “Mas eu meti o carro onde o meu advogado me indicou". Fomos ver e tinha lá escondido um sinal a indicar que um dos lugares era para deficientes. E perguntei: “Mas é o primeiro ou o segundo?” Porque não estava nada referido, diz que um dos lugares era para deficientes, mas ficou outro live. Dizia: lugar livre durante duas horas para quem ia testemunhar. Resumindo e concluindo: o polícia que me está a passar a multa diz-me: “Sou portista, força FC Porto, vamos lá. Até tenho um grande amigo no FC Porto. E eu: ai tem? Então e está a passar-me a multa.” “Já está registada, mister. Tenho um grande amigo, de infância. É o Rui Cerqueira [assessor de imprensa do FC Porto]. Pensei: isto é para os apanhados de certeza. Vim aqui testemunhar precisamente por causa do Rui Cerqueira. Mas vamos contestar», concluiu.