O FC Porto recebeu o troféu de vencedor da Liga 2021/22 no relvado do Estádio do Dragão, após a vitória frente ao Estoril (2-0), na 34.ª jornada da prova.

O palco foi montado no centro do tapete verde, enquanto os jogadores regressaram aos balneários. Os 47 mil adeptos portistas permaneceram no recinto, à espera do momento de consagração.

Um a um, os novos campeões nacionais regressaram ao relvado do Dragão para receberem as respetivas medalhas e levantarem o 30.º troféu de campeão na história do clube azul e branco.

Pepe e Zaidu foram dois dos atletas mais aplaudidos pelos adeptos na caminhada triunfal até ao palco, seguidos de perto por Otávio no ranking de popularidade. Sérgio Conceição, que entrou no relvado com a sua equipa técnica, também foi alvo de uma ovação.

Entre os 33 jogadores utilizados por Conceição durante a Liga, três saíram no mercado de janeiro para representarem outros clubes: Luis Díaz, Tecatito Corona e Sérgio Oliveira.

Por outro lado, o treinador do FC Porto acrescentou quatro nomes à lista. Cláudio Ramos, Rúben Semedo, Fernando Andrade e Francisco Meixedo foram utilizados frente ao Estoril e são, assim campeões nacionais de pleno direito.

Já perto das 21h00, Pepe recebeu o troféu no centro do relvado e levantou-o entre os novos campeões, provocando um momento de euforia no Estádio do Dragão.

Assistiu-se ainda a um episódio caricato: o representante da empresa que patrocina a Liga queria ficar no centro do palco depois de entregar o troféu, mas os portistas, sobretudo Otávio e Sérgio Conceição, fizeram um compasso de espera e «pediram» ao responsável para sair do espaço, libertando o palco apenas para os novos campeões nacionais.

Os 33 jogadores campeões nacionais:

Diogo Costa, Mbemba, Otávio, Taremi, Vitinha, Evanilson, Uribe, João Mário, Pepe, Zaidu, Luis Díaz, Fábio Vieira, Pepê, Fábio Cardoso, Wendell, Grujic, Bruno Costa, Marcano, Toni Martínez, Francisco Conceição, Sérgio Oliveira, Tecatito Corona, Galeno, Manafá, Stephen Eustáquio, João Mendes, Gonçalo Borges, Danny Loader, Marchesín, Cláudio Ramos, Rúben Semedo, Fernando Andrade e Francisco Meixedo.