O FC Porto continua a preparar o encontro da Supertaça e, este sábado, Sérgio Conceição promoveu uma sessão dupla no Olival, com um treino de manhã e outro à tarde.

À semelhança do que já tinha acontecido no dia anterior, Diogo Costa trabalhou de forma condicionada, assim como João Mário, enquanto Gabriel Veron e Evanilson, ambos em tratamento, são os outros nomes que constam no boletim clínico dos dragões.

O FC Porto, que defronta o Benfica na próxima quarta-feira, em Aveiro, volta a treinar na manhã deste domingo.