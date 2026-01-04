Sérgio Conceição atingiu, no último jogo do Al Ittihad frente ao Al Taawon, a marca redonda de 600 jogos como treinador. Quem não passou ao lado deste marcou foi o FC Porto, clube onde Sérgio Conceição realizou 379 jogos como técnico principal e conquistou 11 dos 12 títulos que soma na sua carreira de treinador.

Apesar de Conceição não ter saído da melhor forma, após a eleição de André Villas-Boas como presidente, o FC Porto recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem: «Um percurso sublinhado por 11 títulos e 379 jogos ao serviço do nosso clube. Parabéns, Sérgio Conceição», pode ler-se.