«Tudo o que temos feito aqui com 30 por cento da equipa B, outros 40 por cento que fomos buscar a equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave… E depois o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão, do Sérgio Conceição que é um arruaceiro. É preciso reconhecer que foram muito difíceis estes meus cinco anos e meio no FC Porto, com anos de fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar, é muito difícil. É um trabalho difícil e que não é reconhecido.»

Sérgio Conceição não evitou o desabafo após a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão, na passada terça-feira. No domingo, o FC Porto empatou fora de portas com o Sp. Braga e permitiu ao Benfica aumentar a vantagem na luta pelo título da Liga portuguesa.

Ora nesta fase em que os dragões contabilizam duas igualdades consecutivas, comprometendo as aspirações em igual número de provas, o Maisfutebol recupera as palavras do treinador azul e brancos e cruza-as com os números das últimas épocas.

Contas feitas, o FC Porto gastou mais de 200 milhões de euros (203,76) em reforços no legado de Sérgio Conceição, ou seja, desde o verão de 2017. Por outro lado, também por mérito do trabalho desenvolvido pelo treinador azul e branco, o emblema portista arrecadou 365,65 milhões de euros com a venda de jogadores.

Nesta contabilidade foi incluído o verão de 2017, ou seja, as transferências efetuadas antes e depois da chegada do treinador. André Silva e Rúben Neves, por exemplo, saíram antes de o técnico assinar pelo clube, mas o mérito vai para a forma como os dragões, apenas com um jogador contratado a título definitivo para a época seguinte (guarda-redes Vaná Alves por um milhão de euros), conquistaram o título nacional.

Essa foi, de resto, a época em que o balanço entre compras e vendas foi mais vantajoso para a SAD azul branca: mais de 60 milhões de euros de lucro. No extremo oposto está a temporada 2019/20, quando o FC Porto investiu 63,2 milhões de euros em contratações, contra um encaixe de 87 milhões.

No último verão, os dragões fizeram o segundo maior investimento desportivo da era Sérgio Conceição, apenas superado por 2017, com um total de 49,95 milhões de euros despendidos na contratação de reforços: David Carmo (20 milhões) e Gabriel Veron (10,25 milhões) foram as principais apostas, ainda sem retorno significativo.

O defesa-central português foi suplente não utilizado nos empates com o Inter e o Sp. Braga, enquanto o extremo brasileiro jogou apenas 9 minutos na cidade minhota.

Transferências na era Sérgio Conceição

[Fontes: CMVM/FC Porto e Transfermartk) Compras Vendas Época 2017/18 1 milhão 61,7 milhões Época 2018/19 35,56 milhões 70,05 milhões Época 2019/20 63,2 milhões 87 milhões Época 2020/21 20,7 milhões 72,9 milhões Época 2021/22 33,4 milhões 75 milhões Época 2022/23 49,95 milhões ---------------- TOTAIS 203,76 MILHÕES 365,65 MILHÕES

TODAS AS COMPRAS E VENDAS NA ERA SÉRGIO CONCEIÇÃO:

ÉPOCA 2017/18

Contratações

Vaná Alves (ex-Feirense): 1 milhão

Vendas

André Silva (AC Milan): 38 milhões

Rúben Neves (Wolverhampton): 17,9 milhões

Laurent Depoitre (Huddersfield): 3,8 milhões

Andrés Fernández (Villarreal): 2 milhões

ÉPOCA 2018/19

Contratações

Éder Militão (ex-São Paulo): 7 milhões

Manafá (ex-Portimonense): 7 milhões

Waris (ex-Lorient): 5,2 milhões

Mbemba (ex-Newcastle): 4,66 milhões

João Pedro (ex-Palmeiras): 4 milhões

Saidy Janko (ex-Saint-Ettiène): 2,2 milhões

Ewerton (ex-Portimonense): 2 milhões

Osorio (ex-Tondela): 2 milhões

Fernando Andrade (ex-Santa Clara): 1,5 milhões

Vendas

Ricardo Pereira (Leicester): 22 milhões

Diogo Dalot (Man. United): 22 milhões

Wily Boly (Wolverhampton): 12 milhões

Layún (Villarreal): 4 milhões

Juan Quintero (River Plate): 3,75 milhões

Gonçalo Paciência (Eintracht): 3 milhões

Suk (Troyes): 2 milhões

João Carlos Teixeira (V. Guimarães): 1,3 milhões

ÉPOCA 2019/20

Contratações

Nakajima (Al Duhail): 12 milhões

Zé Luís (Spartak Moscovo): 10,75 milhões

Uribe (América): 9,5 milhões

Marchesín (América): 7,7 milhões

Loum (Sp. Braga): 7,5 milhões

Luis Díaz (Junior FC): 7,2 milhões

Saravia (Racing): 5,5 milhões

Marcano (AS Roma): 3 milhões

Vendas

Éder Militão (Real Madrid): 50 milhões

Felipe (Atlético Madrid): 20 milhões

Óliver Torres (Sevilha): 11 milhões

Galeno (Sp. Braga): 3,5 milhões

José Sá (Olympiakos): 2,5 milhões

ÉPOCA 2020/21

Contratações

Evanilson (Tombense): 8,8 milhões

Taremi (Rio Ave): 4,7 milhões

Zaidu (Santa Clara): 4 milhões

Toni Martínez (Famalicão): 3,2 milhões

Vendas

Fábio Silva (Wolverhampton): 40 milhões

Alex Telles (Man. United): 15 milhões

Zé Luís (Lokomotiv Moscovo): 5,5 milhões

Tiquinho Soares (Tiajin): 5,4 milhões

Osorio (Parma): 4,1 milhões

Saidy Janko (Valladolid): 2,9 milhões

ÉPOCA 2021/22



Contratações

Pepê (Grémio): 15,4 milhões

Galeno (Sp. Braga): 9 milhões

Wendell (Bayer Leverkusen): 4,3 milhões

Bruno Costa (Portimonense): 2,5 milhões

Fábio Cardoso (Santa Clara): 2,2 milhões

Vendas

Luís Díaz (Liverpool): 47 milhões

Danilo Pereira (PSG): 20 milhões

Chidozie (Boavista): 5 milhões

Tecatito Corona (Sevilha): 3 milhões

ÉPOCA 2022/23

Contratações

David Carmo (Sp. Braga): 20 milhões

Gabriel Veron (Palmeiras): 10,25 milhões

Marko Grujic (Liverpool): 9 milhões

Eustáquio (P. Ferreira): 4,2 milhões

André Franco (Estoril): 4 milhões

Samuel Portugal (Portimonense): 2,5 milhões