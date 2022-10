Depois da derrota no Clássico frente ao Benfica, a equipa do FC Porto voltou aos trabalhos na manhã deste sábado no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Os dragões preparam a deslocação à Bélgica para defrontar o Club Brugge na quarta-feira, a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição não contou apenas com Pepe, que continua em tratamento a uma lesão no joelho esquerdo.

Os campeões nacionais voltam a treinar este domingo, novamente no Olival, às 10h30.