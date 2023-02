Dois jovens adeptos do FC Porto foram constituídos arguidos pelo apedrejamento do carro da família de Sérgio Conceição, a 13 de setembro, após a derrota no Estádio do Dragão frente ao Club Brugge (4-0), segundo o Jornal de Notícias.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também já identificou um terceiro suspeito, que ainda não foi localizado.

Os dois adeptos, constituídos arguidos pelos crimes de ameaças e dano qualificado, são menores e membros de uma das claques do FC Porto. Ambos têm ficha policial por roubos, furtos e pequeno tráfico de droga.

A PSP acredita que o ataque envolveu cinco ou seis suspeitos.

Recorde-se que no carro seguiam a mulher do treinador do FC Porto, Liliana, e dois filhos, Rodrigo e José.