O FC Porto regressou esta quinta-feira aos treinos, um dia depois da derrota frente ao Benfica (2-0), na Supertaça.

No arranque da preparação para o encontro com o Moreirense, Sérgio Conceição voltou a ter duas baixas no plantel: os lesionados Gabriel Veron e Evanilson fizeram tratamento.

O FC Porto, refira-se, defronta o Moreirense na próxima segunda-feira (20h45), em jogo da primeira jornada da Liga.