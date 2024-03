A SAD do FC Porto afirmou esta segunda-feira ser «mentira» que o treinador da equipa principal, Sérgio Conceição, «tenha estado envolvido em incidentes graves no final de um torneio realizado em Espanha» no fim de semana.

Em comunicado, a administração dos azuis e brancos saiu em defesa do técnico, acusado de tentativa de agressão a um árbitro, ao autarca de Cartaya e a um par de polícias na Gañafote Cup.

«A administração da SAD do FC Porto está solidária com o treinador Sérgio Conceição. É mentira que Sérgio Conceição tenha estado envolvido em incidentes graves no final de um torneio de infantis realizado na região de Huelva, em Espanha, e por isso merecem o maior repúdio as declarações que não correspondem à verdade proferidas pelo autarca de Cartaya», refere o FC Porto, em comunicado, em alusão a Manuel Barroso, já alvo de queixa-crime e queixa por denuncia caluniosa, como adiantou o advogado de Conceição esta segunda-feira.



«A SAD do FC Porto acompanhará todas as queixas judiciais que Sérgio Conceição mover na sequência da tentativa de assassinato de caráter que está a sofrer», conclui a SAD dos azuis e brancos.