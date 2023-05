João Mário continua a ser o único jogador ausente na preparação do FC Porto para a final da Taça de Portugal, agendada para o próximo domingo.

De acordo com a informação dos dragões, o lateral-direito «voltou a fazer tratamento e a ser o único atleta com o nome inscrito no boletim clínico».

O FC Porto defronta o Sp. Braga na final da Taça de Portugal, no domingo, a partir das 17h15, no Jamor.