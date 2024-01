O FC Porto regressou aos treinos no Olival e já começou a preparar o jogo da décima sétima jornada da Liga com o Sp. Braga, que está marcado para este domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão.

Taremi e Zaidu estão ao serviço das respetivas seleções e não estiveram às ordens de Sérgio Conceição, tal como Marcano, que continua em tratamento no boletim clínico.

O FC Porto volta a treinar este sábado, às 10h30. Às 12h00, Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo com o Sp. Braga.