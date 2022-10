O FC Porto treinou esta manhã no Olival, tendo em vista a preparação do jogo frente ao Brugge, na Bélgica, a contar para a 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O capitão Pepe continua em tratamento e foi o único indisponível para a Sérgio Conceição.

Os dragões voltam a treinar esta segunda-feira, pelas 17 horas, de novo no centro de estágios do Olival.

O Club Brugge-FC Porto disputa-se na próxima quarta-feira, às 17h45 (hora de Portugal continental).