O FC Porto voltou a treinar esta quinta-feira, com vista à preparação para o encontro com o Desp. Chaves, da 23.ª jornada da Liga.

Entregues ao boletim clínico, e por isso ainda fora das opções para Sérgio Conceição, continuam Francisco Meixedo (treino integrado condicionado), Gabriel Veron (tratamento), Galeno (tratamento) e Evanilson (tratamento).

Os dragões voltam a treinar, no Olival, esta sexta-feira, véspera da partida no terreno do Desp. Chaves, cujo início está agendado para as 20h30.