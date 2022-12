O plantel principal do FC Porto treinou esta quinta-feira de manhã no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, preparando a deslocação da próxima semana ao reduto do Desp. Chaves.

O jogo no Estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira, referente à 2.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga, realiza-se na próxima quinta-feira, 8 de dezembro, a partir das 19h00.

Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento), Gabriel Veron (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) são as baixas na equipa portista, que continua privada dos internacionais Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Marko Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão).

O guarda-redes Roko Runje, o médio Vasco Sousa e os avançados Abraham Marcus e Wendel Silva, jovens do FC Porto B, voltaram a treinar às ordens de Sérgio Conceição.