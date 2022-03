Horas depois da eliminação da Liga Europa frente ao Lyon, o FC Porto regressou aos trabalhos, já com vista ao dérbi frente ao Boavista.

No Estádio do Dragão, os dragões realizaram «um treino ligeiro de recuperação», segundo pode ler-se no site do clube. Bruno Costa, com uma lesão muscular na coxa direita, sofrida ante o Lyon, junta-se a Wilson Manafá no boletim clínico.

O FC Porto joga no Estádio do Bessa frente ao Boavista no domingo, a partir das 20h45, em jogo da 27.ª jornada da Liga.