Após o jogo contra o Mónaco, primeiro realizado no Dragão na nova temporada, Sérgio Conceição não compareceu na sala de imprensa.



O técnico portista, que recentemente viu Francisco Conceição sair para o Ajax, foi bastante acarinhado pelos adeptos portistas. Nos minutos finais do desafio contra os gauleses, o Dragão entoou o nome do treinador que se voltou para a bancada e aplaudiu.



O clima foi de festa antes do início do encontro tanto no interior do anfiteatro portista como no exterior. Contrariamente ao que é habitual, os jogadores não foram apresentados individualmente e optaram por se juntar no centro do relvado e aplaudir o público presente nas bancadas.



Ainda assim, Pepe foi o jogador mais aplaudido no início e durante o encontro. O estádio levantou-se para prestar tributo ao internacional português que saiu a dez minutos do final.



Foi, no fundo, um dragão com entusiasmo renovado a uma semana do pontapé oficial da nova temporada. O FC Porto abre a época com o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira contra diante do Tondela, em Aveiro (20h45).