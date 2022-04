Sérgio Conceição cumpriu castigo nesta segunda-feira e acompanhou o FC Porto-Santa Clara (3-1) a partir das bancadas do Estádio do Dragão. No final, o treinador celebrou o 188.º triunfo à frente da equipa portista.

O atual treinador dos dragões superou o registo de Artur Jorge (187 vitórias) e está apenas atrás de José Maria Pedroto, que garantiu 214 triunfos como técnico do FC Porto.

Conceição já não poderá atingir a marca de Pedroto na presente temporada, uma vez que os dragões têm apenas sete jogos agendados e podem disputar no máximo oito, se chegarem à final da Taça de Portugal.