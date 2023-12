O FC Porto iniciou esta quinta-feira a preparação para o jogo frente ao Casa Pia, em dose dupla, e poucas horas depois do desaire em casa do Estoril, para a Taça da Liga.

Segundo pode ler-se no site do clube azul e branco, a formação portista treinou de manhã e à tarde, com a presença de João Mendes, lateral que começou a época na equipa B.

Ausentes e entregues ao departamento médico continuam Marcano, João Mário, Wendell, Alan Varela e Gabriel Veron – fizeram todos tratamento.

O FC Porto, refira-se, recebe o Casa Pia no sábado, a partir das 20h30, em jogo da jornada 13 da Liga.