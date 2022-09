Os futebolistas Diogo Costa, Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi estão de volta ao trabalho no FC Porto, tendo integrado a sessão desta quarta-feira, no Olival, na preparação para a receção ao Sporting de Braga, da 8.ª jornada da I Liga (6.ª feira, 21h15).

O guarda-redes português, o médio internacional canadiano e o avançado iraniano reforçaram as opções do treinador Sérgio Conceição, que vai voltar a falar em conferência de imprensa, pelas 18h30 de quinta-feira, exatamente 16 dias depois das últimas declarações aos jornalistas, no rescaldo da derrota com o Club Brugge, por 4-0, para a Champions, a 13 de setembro.

Depois do jogo com o Brugge, o carro da família Conceição foi apedrejado à saída do Estádio do Dragão.

No jogo seguinte com o Estoril, o último dos dragões, dia 17, Conceição não fez antevisão em conferência de imprensa, nem falou na flash-interview pós-jogo, tal como não o fez na sala de imprensa do Estádio António Coimbra da Mota.

Quanto ao plantel, os outros dois internacionais, o nigeriano Zaidu e o colombiano Matheus Uribe, ainda não marcaram presença no treino matinal, no qual esteve Bernardo Folha, da equipa B. Por seu turno, Pepe e Otávio continuaram em tratamento, de acordo com a informação dada pelo FC Porto.

A equipa volta a treinar às 17 horas de quinta-feira, no Olival, antes da conferência de imprensa de Sérgio Conceição.