Os futebolistas Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson prosseguem em «tratamento às respetivas lesões», informou o FC Porto, este sábado, na antevéspera do jogo com o Rio Ave.

Os azuis e brancos continuam a preparação para a visita a Vila do Conde a partir das 10 horas de domingo, no Olival.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, suspenso por um jogo e por 23 dias, volta a ficar em silêncio na antevisão ao duelo da 3.ª jornada, agendado para as 20h15 de segunda-feira.

O jogo com o Rio Ave será o terceiro de quatro em que Conceição fica fora do banco, depois de Moreirense e Farense e antes do Arouca.