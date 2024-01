Depois do empate no Bessa, no dérbi com o Boavista, o FC Porto regressou ao trabalho este sábado, no Olival.

Iván Marcano continuou em tratamento e é o único nome que consta no boletim clínico portista. Mehdi Taremi e Zaidu, ao serviço das respetivas seleções, também falharam o treino no Olival.

A equipa de Sérgio Conceição volta a trabalhar no domingo e prossegue a preparação do jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no terreno do Estoril (terça-feira, 20h45).