Os alunos do Colégio Júlio Dinis foram desafiados a fazer algumas perguntas aos jogadores do FC Porto e o resultado da inocência das perguntas teve momentos hilariantes.

Um dos melhores foi a pergunta de uma menina que deixou Francisco Conceição corado: «O teu pai ainda te vai dar um beijinho à noite?».

O filho do técnico dos azuis e brancos admitiu que esse é um hábito do pai, mas que já não é para lhe dar um beijo a ele que passa no quarto.

«Ele ainda passa lá no quarto, mas é para dar um beijo ao meu irmão mais novo. Mas sim, tinha sempre esse hábito de passar lá no quarto e dar um beijinho de boa noite», disse com um sorriso.

Outra pergunta sobre Sérgio Conceição apanhou desprevenido Pepe, o capitão do FC Porto, que assumiu merecer uma «dura» do técnico… por não saber o nome completo de Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição.

«Ai que perguntinha, essa! O nome do mister é mesmo muito difícil… É Sérgio, depois tem Paulo, Conceição mas o outro nome não sei. Tenho de ir ali levar uma dura dele: como é possível não saber o nome do mister», confessou numa gargalhada.

Quem também não se saiu muito bem no questionário feito pelos alunos do Colégio Júlio Dinis foi Otávio, que não acertou no número de golos apontados com a camisola do FC Porto.

«Acho que foram 15 ou 20, no máximo», atirou o luso-brasileiro que tem 24 golos marcados pelos dragões.

Veja todas as perguntas feitas aos jogadores do cçube campeão nacional.