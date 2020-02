O tom agradável da conferência de imprensa de Sérgio Conceição só foi interrompido quando um jornalista lhe perguntou sobre a fraude fiscal que estará a ser investigada no futebol português e se o tema entrou no balneário portista. Aí, sim, o técnico do FC Porto irritou-se.



«Estamos a preparar um jogo, percebo a curiosidade de um tema atual e que está a ser falado. Mas faz falta falar sobre futebol. Como é que o FC Porto se comporta com bola? O FC Porto faz mais golos de bola parada e o Benfica de bola corrida, porquê?»



LEIA TAMBÉM: todo o noticiário do FC Porto



«O Benfica é a equipa com menos faltas e menos amarelos, podemos ir por aí. São mais agressivos ou menos agressivo? Por que tem levado mais golos na Luz?»



«Não é o Rui que não me deixa falar [sobre o tema inicial]. Sou eu que não quero falar. Falo quando quero e quando me apetece. Foi um momento de maior irritação, eu até estava bem disposto.»