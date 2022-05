Sérgio Conceição conquistou no sábado o terceiro campeonato em cinco anos de FC Porto, mas o «apetite» por mais conquistas continua presente. E a próxima conquista pode ser a Taça de Portugal.

Em entrevista ao Expresso da Manhã, o técnico dos dragões falou precisamente sobre e abordou o futuro, lembrando que ainda tem mais dois anos de contrato.

«Se o último campeonato é sempre mais apetitoso? É apetitoso e o mais apetitoso será sempre o próximo. O próximo objectivo. Neste momento, estamos a falar da Taça de Portugal e esse será o objectivo principal neste momento. Para os treinadores, uma forma de usufruir do último título é pensar no próximo. Não quero desvalorizar nada, mas a minha forma de estar é essa», começou por dizer.

E o futuro? «Tenho mais dois anos de contrato. Obviamente que os treinadores, no futebol, nunca sabemos o dia de amanhã mas isso para mim conta pouco. A vontade das pessoas é que conta, mas nem penso nisso, acho que isso não é o importante. O importante neste momento é focar, é trabalhar a equipa (...) O resto ficará para depois da Taça de Portugal.»

Depois, veio o tema europeu. Conceição assumiu o desejo de que o clube portista volte a lutar por títulos continentais e de ele próprio vencer a Liga dos Campeões.

«Se gostava que o FC Porto se estruturasse para lutar novamente por títulos europeus? Obviamente que sim! Gosto particularmente do Porto, porque vim para aqui com 15 anos. Sendo um homem do Centro, de Coimbra, fiz-me homem aqui. Tenho uma paixão, um amor muito grande à cidade, à região, ao clube, a tudo o que são as características muito próprias de um povo que vive com muita paixão o clube e as suas vitórias», referiu.

E a ambição da Champions? «Não quero dar passos muito grandes, mas não posso ser incoerente com o que digo, até porque estou num clube que já ganhou a Liga dos Campeões, ganhou títulos a nível internacional. Não posso dizer que ambiciono um clube maior para conquistar esses títulos, ambiciono sim treinar bem, de uma forma determinada e com muita paixão para desenvolver o meu trabalho e atingir os objectivos propostos, num clube como o FC Porto, neste momento.»

«Se um dia gostava de ganhar a Liga dos Campeões? Claramente que sim. Se pelo FC Porto ou por outro clube, o futuro dirá. Neste momento, sou treinador do FC Porto, farei tudo para conseguir o máximo enquanto aqui estiver para sermos competitivos em todas as competições. A Liga dos Campeões é uma competição a que o FC Porto está habituado e é o lugar onde tem de estar», concluiu.