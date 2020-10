Sérgio Conceição respondeu sobre a possibilidade de surpreender o Sporting no clássico de Alvalade [este sábado, 20h30], admitindo que as características dos jogadores poderão causar algum desquilíbrio perante duas equipas que se conhecem bem.

«Poderá haver surpresa nas características do jogador que se encaixa dentro do modelo de jogo. O Nakajima e o Felipe Anderson são diferentes do Corona e do Otávio. Aí, poderá haver diferenças. Naquilo que é o conhecimento de uma e outra equipa em termos de gerais no processo ofensivo e defensivo em todos os momentos do jogo, há esse conhecimento coletivo e individual», afirmou o técnico campeão nacional, que evitou responder à pergunta sobre o Sporting estar mais ou menos competitivo do que na época passada: «Espero um FC Porto ganhador como na época passada. Não tenho de comentar e fazer balanços de equipas adversárias. [...] É um jogo que vale três pontos contra um concorrente direto. O Sporting é um histórico candidato ao título.»

Após a derrota em casa frente ao Marítimo, Conceição respondeu também sobre a menor margem de erro que o FC Porto terá à 4.ª jornada. «Quando cheguei aqui disseram-me que tinha um teste importante, depois outro... Andei em testes durante estes três anos e ainda bem. Gosto de me sentir no fio da navalha. De ir à luta, gosto de desafios. Sou um lutador por natureza. Nem sempre faço bem as coisas, mas tento sempre em consciência de pensar que estou a fazer o melhor.»