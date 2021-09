Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final do empate (1-1) com o Sporting no clássico de Alvalade:

«Eu sei que isto pode parecer polémico, mas já estive em vários países, já joguei e fui adjunto na Bélgica, já treinei em França, joguei muitos anos em Itália, joguei na Grécia, e com toda a sinceridade, mesmo de verdade digo que os nossos árbitros não são inferiores a nenhuns na Europa. Pelo menos nos países que eu conheço.

O que achei da arbitragem de Nuno Almeida? São jogos muito competitivos, com uma intensidade muito grande e não são fáceis para ninguém: nem para as equipas que se defrontam, nem para a equipa de arbitragem.

Antes de vir para aqui vi um lance em que o Luis Díaz tentou isolar o Taremi, o Luís Neto cortou a bola com a mão, o árbitro estava longe, não viu, o VAR também não, mas os jogadores sentem isso. Mas não foi pelo árbitro que as duas equipas empataram.»