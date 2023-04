Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi questionado nesta sexta-feira sobre uma eventual quebra do Benfica, que averba duas derrotas consecutivas.

O técnico reconheceu que observa os jogos da equipa portista e dos adversários, mas acabou por colocar o foco no próximo compromisso dos dragões, frente ao Santa Clara.

«Se acredito numa quebra do Benfica? Acho que os jogos são todos diferentes, os momentos das equipas bons e menos bons, durante o ano, isso é um dado, não há como fugir. Eu não tenho que comentar o estado de forma das outras equipas. Tenho de olhar para a próxima, a próxima equipa que vou defrontar é o Santa Clara e temos de analisar o que pode fazer», começou por dizer.

O Santa Clara é o atual «lanterna vermelha» da Liga: «Os dados não são muito bons neste momento, mas tudo pode mudar. No futebol, um resultado positivo ou negativo muda tudo, muda o ambiente, muda o estado de espírito dos jogadores. O que nos interessa é perceber como desmontar a estratégia do Santa Clara, que pode ser uma surpresa, podem alinhar com uma linha de cinco, que alas é que vão jogar, etc. Isso para mim é que é importante.

«O Benfica já passou, já não os defrontamos mais esta época, infelizmente. Digo infelizmente porque se estivéssemos na Liga dos Campeões provavelmente jogaríamos ainda com eles um jogo. Mas agora o nosso foco é o Santa Clara», rematou Sérgio Conceição.