Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Paços de Ferreira por 2-0:

«Temos de contar também com a valia do adversrário. Não podemos contar só connosco.

Apesar de estarem bem defensivamente, raramente chegaram à nossa baliza. Lembro-me de uma situação de uma bola parada para o Marchesín na segunda parte.

A transição defesa-ataque do Paços é forte. Tem jogadores fortes, o Douglas Tanque segura bem e os alas aparecem de forma muito vertical na frente.

Na segunda parte fomos criando à procura do golo. A equipa demonstrou um carácter fantástico. Depois de um grandíssimo jogo europeu, com viagem, prolongamento e essa fadiga também mental e emocional, os jogadores estão de parabens. Demonstraram verdadeiramente que querem continuar a ter uma palavra a dizer no campeonato.

Ganhámos 2-0, o Paços criou muito menos do que é habitual e fomos justíssimo vencedores.»

[O que procurou com as mexidas?]

«A ideia era dar coisas diferentes ao jogo. Muitas vezes não é por ter mais gente na frente, e falo de avançados, que se consegue chegar com mais perigo à baliza.

Tendo o Francisco com o Corona no lado mas sempre com Otávio por dentro, conseguíamos demontar o processo defensivo bem organizado do Paços.»

[Continuar a acreditar no título apesar dos dez pontos de desvantagem para o Sporting?]

«Faltam 33 pontos. Estamos a representar um clube grandioso. Enquanto matematicamente for possível, lutaremos jogo a jogo, final a final e depois, no final do campeonato, far-se-ão as contas.»