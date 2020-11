Sérgio Conceição foi questionado sobre se a derrota do FC Porto com o Paços de Ferreira, 2-3, na jornada passada da Liga, teve a ver com a falta de mudança de chip da equipa, com encontros da Liga dos Campeões antes e depois.

«Aconteceu um mau jogo contra Paços, talvez o pior jogo da minha carreira como treinador, já tive oportunidade de dizer aos jogadores. Mas estes tropeções acontecem e agora não há nada a fazer, é olhar para o que não fizemos, também ao nível da mudança de chip, do estado de alerta estar sempre no máximo, desconfiar do poderio do adversário», afirmou o treinador.

«Isso não é um trabalho só dos jogadores, é um trabalho também do treinador e de todos os que rodeiam. Todos têm a sua responsabilidade. Quando somos campeões, falo desde o cortador de relva, ao presidente. Quando perdemos, também toda a gente assume a sua responsabilidade. E aqui ninguém foge», garantiu Sérgio Conceição.

Segue-se agora uma nova pausa para as seleções e Sérgio Conceição quer aproveitar para trabalhar alguns aspetos, mas há um problema: «Não vou ter é jogadores», começou por dizer.

«Fico com poucos jogadores, mas irei trabalhar com os que ficam e iremos trabalhar aquilo que ainda não tivemos», apontou.