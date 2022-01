O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apontou ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa sobre as situações do mercado de transferências de inverno, sobre aquilo que possam ser entradas e saídas nos azuis e brancos.

Questionado esta sexta-feira sobre eventuais saídas de Luis Díaz, que tem sido um dos grandes protagonistas da equipa, bem como de Sérgio Oliveira – possibilidade para a Roma – Conceição foi curto e claro sobre o colombiano e o português.

«Confio muito num presidente que tem 63 títulos no futebol, naquilo que é a composição do plantel e entradas e saídas do mesmo», referiu, em conferência de imprensa.

Ainda a propósito do mercado, e numa altura que o FC Porto está desfalcado de centrais, nomeadamente Pepe e Iván Marcano, Conceição denotou algum lamento pelo arrastar dos problemas físicos, mas que «a preocupação é sempre encontrar soluções».

«Não estão para jogo, andamos assim há mês e meio. Temos dois centrais, e bastante experientes, que gostaríamos que estivessem disponíveis. Em relação ao futuro próximo, eu falo com o presidente diariamente e estamos de acordo sobre algumas situações e que fazem parte deste mercado de janeiro. Não sou adepto número um, mas temos de viver com ele», considerou.

Face às ausências por lesão, a preparação para o Estoril, para o encontro da 17.ª jornada da I Liga, ficou marcada pelas chamadas de outros centrais da equipa B: João Marcelo, Zé Pedro e Romain Correia.

O Estoril-FC Porto joga-se às 18 horas deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.