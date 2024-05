O Marselha insiste em Sérgio Conceição.

O emblema francês colocou o treinador do FC Porto no topo da sua lista de prioridades e já realizou pelo menos duas reuniões para o tentar convencer a aceitar o projeto do presidente Pablo Longoria para o clube.

Apesar da forte insistência do Marselha, o Maisfutebol sabe que Sérgio Conceição está a resistir ao assédio e nesta altura continua a ser improvável que a vontade dos franceses se venha a concretizar.

Sérgio Conceição está de saída do FC Porto, como deixou a perceber ao longo das últimas horas, mas não encara o Marselha como o clube ideal para dar continuidade à carreira.

Ora perante isto, o Marselha vai continuar a insistir com o português, de forma a convencê-lo a fechar acordo, sendo seguro que o mercado de verão está apenas no início, pelo que tudo é possível.