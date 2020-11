O jogo da noite de quarta-feira no Estádio Vélodrome, em França, pode colocar o FC Porto em ótima posição para o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões em caso de vitória. Do outro lado, o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, tem neste um duelo crucial se ainda quiser acalentar esperanças de seguir em frente. O técnico dos dragões, Sérgio Conceição, sublinhou que é preciso entrar forte e que as críticas de que a equipa gaulesa tem sido alvo pela fraca prestação na competição europeia podem, muitas vezes, servir de motivação para uma resposta pronta e positiva.

«Temos de entrar de forma forte. Do outro lado vai estar uma equipa que vai querer fazê-lo. Essas críticas são normais num clube grande como o Marselha, mas o Marselha é composto de jogadores experientes, um treinador que não é desconhecido. Acho que, muitas vezes, funciona ao contrário: tudo o que possam ser críticas pode ferir o orgulho da equipa, dos jogadores e treinadores, em quererem dar uma resposta positiva», começou por dizer Conceição, na conferência de imprensa de antevisão, no Olival.

«Temos de estar precavidos, a nível emocional o jogo é preparado nos diferentes cenários, não só na dinâmica da equipa. Em termos emocionais, muito do que fizermos vai ditar o baixar do que possa ser, nunca fase inicial, o Marselha entrar forte no jogo», afirmou.

Admitindo que o FC Porto está numa posição «boa, não ótima», para seguir para a próxima fase, Conceição diz que isso «depende também do resultado deste jogo». Sobre o mesmo, e em resposta ao histórico de quatro vitórias e um empate do FC Porto ante o emblema francês, Conceição não se agarra ao registo histórico e assinalou que este é um jogo especial para os portugueses que residem em França, onde também já esteve ao serviço do Nantes.

«Não andamos ao sabor dessas situações. Acreditamos no trabalho que fazemos, olhamos para um jogo importante da Liga dos Campeões, para um trajeto interessante nesta competição. Vamos a um país que está em grande dificuldade como nós com esta pandemia: uma palavra para todos os emigrantes e eu também o fui em França. Muitos milhares, com certeza, vão olhar com carinho para este jogo e é um jogo com ambiente e atmosfera de Liga dos Campeões, o que é sempre fantástico e nós queremos honrar o peso e a história [do FC Porto]», referiu.

O Marselha-FC Porto joga-se às 20 horas de quarta-feira, no Estádio Vélodrome. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.