Apesar da derrota frente à Inglaterra, Mehdi Taremi entrou em grande no Mundial 2022, com dois golos apontados pela seleção do Irão. Questionado sobre a eventual cobiça dos «tubarões» europeus, perante a referida exibição, o treinador do FC Porto garantiu estar tranquilo.

«O FC Porto é um tubarão, na história», começou por dizer, antes de analisar a exibição do avançado de 30 anos.

«Gostei da exibição, dentro de uma dinâmica diferente. Foi um Taremi igual a ele, como nos tem habituado aqui. Fez um golo cheio de inteligência», acrescentou o técnico, de 48 anos.

Conceição desejou ainda boa sorte à Seleção Nacional para o duelo desta quinta-feira frente ao Gana.

«Aproveito para desejar boa sorte à nossa Seleção e boa sorte a todos os treinadores portugueses que estão no Mundial, mesmo que isso implique que dois deles se defrontem no mesmo grupo, claro que prefiro claramente que Portugal saia por cima», referiu.