Com o Campeonato do Mundo a iniciar-se em menos de duas semanas, os campeonatos internos irão parar até janeiro, já com a possibilidade das equipas poderem-se reforçar no mercado de inverno. Confrontado sobre uma eventual ida ao mercado, com uma brincadeira em torno de acreditar ou não no Pai Natal, Sérgio Conceição não se quis alongar muito sobre o assunto.

«O mercado está sempre ali à porta do Olival, tenho esperança de encontrar ali um velhinho de barbas com um saco. Fica difícil para mim responder a isso por vocês sabem que não respondo a questões de mercado», disse o treinador de 47 anos.

Depois do empate nos Açores, os dragões venceram o At. Madrid e golearam o Paços de Ferreira. Conceição foi questionado sobre se a equipa joga melhor no «fio da navalha».

«Espero que os jogadores estejam sempre no fio da navalha, isso é sinónimo de estar sempre alerta com um estado de espírito onde o foco, concentração e preparação emocional para o jogo esteja presente. No jogo com o Santa Clara, não estivemos bem, não foi por qualidade porque nos outros jogos mostrámos qualidade», explicou.