Sérgio Conceição fez a antevisão dos quartos de final a Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, e garantiu que, apesar da diferença de orçamentos e de experiência das equipas, «não há impossíveis».

«Na vida não há impossíveis, no desporto em geral, no futebol», começou por dizer o técnico, em resposta à faixa de apoio que os adeptos colocaram no Olival, que diz: «A história do FC Porto diz-nos que não há impossíveis.»

«Vão defrontar-se duas equipas, cada uma com as suas valias, com uma ideia de jogo bem patente no que fazem semanalmente. Obviamente que olhamos para o Chelsea e vemos que os testes semanais são bem mais competitivos do que os nossos. São jogos sempre incríveis, de um grau de dificuldade enormíssimo, e isso é uma vantagem para eles. Mas quando se entra em campo não se entra a pensar que nós gastámos 25 milhões de euros e o Chelsea 250 milhões no mercado. Não vamos pensar que o Evanilson, que foi o nosso jogador mais caro, custou 8 milhões, e deles foi o Havertz, que custou 80. As equipas que jogam connosco na nossa liga podiam pensar o mesmo», garantiu Sérgio Conceição.

«As equipas que jogam connosco na nossa liga podiam pensar o mesmo. São 11 contra 11 e, a partir daí, não há impossíveis. Tudo é possível», frisou.

Questionado sobre o nível de crença que tem em poder conquistar o troféu, Sérgio Conceição respondeu: «O acreditar faz parte desta casa. Vocês conhecem aquilo que nós somos. Quem não acreditar que é possível ganhar o próximo jogo, não pode vestir esta camisola.»

«Preparámos este jogo, vamos defrontar o Chelsea e vamos tentar ganhar o jogo. Essa crença e essa ambição está patente no nosso dia a dia e o mais importante para nós é pensar no futuro próximo», lembrou.