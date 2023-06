O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que o Jamor vai receber no próximo domingo «duas grandes equipas», mas espera «estar mais feliz» do que o Sporting de Braga após a final da Taça de Portugal.

«O nosso trajeto na Taça de Portugal esta época tem sido à imagem dos outros anos. Temos sido uma equipa que tem chegado longe em todas as competições, sobretudo a nível nacional. Este é um jogo que nos pode valer mais um título e vamos trabalhar e vamos lutar, percebendo que do outro lado está uma equipa com qualidade e que fez uma época fantástica», vincou, em declarações aos meios dos azuis e brancos.

Conceição quer que o FC Porto seja «uma equipa coesa defensivamente» e pediu «agressividade e muita intensidade». O técnico dos dragões reconheceu que a sua equipa tem individualidades que «podem fazer a diferença», mas admitiu que tem de ser mais eficaz «na hora de meter a bola na baliza».

Com a expectativa de ver milhares de adeptos portistas no Jamor, Conceição recordou os momentos de comunhão com as bancadas depois do fim da última jornada da Liga.

«Após o jogo com o Vitória de Guimarães, disse que os adeptos sustentam a alma do clube. É muito por aqui. Não gosto daquelas vitórias morais, de acabar o campeonato e ver os adeptos a bater palmas quando não o ganhámos. Não me agrada nada, mas é o reflexo da paixão das pessoas, adeptos e simpatizantes, pois reveem-se na equipa e sabem que demos tudo. Houve coisas que não podemos controlar e que não caíram para nosso lado, mas quem é dedicado, ambicioso e quem trabalha sempre no limite, é sempre reconhecido, independentemente de se ganhar ou não. Toda a gente gosta muito mais de ganhar do que empatar ou perder e, neste caso, por ser uma final, ou se ganha ou se perde. Mais uma vez, sinto que o público vai ser fundamental neste jogo que pode valer um título e que queremos muito trazer para o Museu», concluiu.

À RTP, Conceição considerou que a eventual saída do FC Porto «não é tema para este momento» e também confirmou que João Mário «não está em condições de jogar» e é, a par de Fernando Andrade, baixa para o encontro com os arsenalistas.

A final da Taça de Portugal está marcada para o próximo domingo, às 17h15 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.