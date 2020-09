Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Sp. Braga, em jogo da 1.ª jornada da Liga:

«O jogo foi bem disputado. Não ter pessoas no estádio é uma pena. Entrámos muito bem. Tivemos ocasiões em que podíamos ter feito golo antes do Sp. Braga. A equipa compacta e a perceber a ocupação do espaço e acabámos por sofrer o golo no único remate enquadrado do adversário [na primeira parte]. O Braga teve uma boa ocasião no início da segunda parte, depois é verdade que tentou, mas controlámos bem o jogo. O nosso meio-campo conhece-se muito bem: o Sérgio, o Matheus Uribe e o Danilo. E esse conhecimento é importante para enfrentar uma equipa como o Sp. Braga.»

«Às vezes, não acerto tanto como hoje ao lançar um jogador que matou o jogo, como foi o Taremi. Mas também não me sinto melhor treinador por isso [...] Jogar no Rio Ave ou no Santa Clara, com todo o respeito, é diferente de jogar no FC Porto. A exigência e ambição é muito grande e muito alta. Normalmente, os jogadores que vamos buscar fazemos questão de conhecer o carácter deles e a forma como se dedicam à profissão e como lidam com a pressão. Os jogadores que fomos buscar podem encaixar neste tipo de pressão. O Taremi é um jogador muito inteligente nas movimentações ofensivas, em procurar espaço onde não o há. O Zaidu tem um potencial enorme. É jovem, tem muita coisa a aprender. Mas são jogadores com grande potencial.»

[Sobre a evolução de Manafá] «Ele tem velocidade, assim como o Zaidu, e tem evoluído de uma forma fantástica. Em termos de ambição e determinação não tenho dúvidas nenhumas, espero que continue com humildade de saber ouvir para melhorar algumas coisas.»

[Acerca da covid] «Já fiz 23 testes, mais do que o Carvalhal [que fez 21]. O futebol é uma atividade muito controlada. Fico triste por os adeptos não poderem assistir a jogos como este. Gostaria que houvesse algum público a assistir aos jogos.»