O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu esta segunda-feira que não esperava um impacto tão acentuado com a ausência de adeptos nas bancadas, nos jogos que restam da I Liga de futebol esta época. O técnico dos dragões considerou mesmo que o que se passa em campo, como a concentração e a ligação dos atletas ao jogo, fica também marcada pelos estádios vazios.

«O ambiente é estranho para toda a gente. Temos falado, discutido entre nós no grupo, para encontrar as melhores soluções para que a equipa possa exibir-se a um patamar que já teve. Por isso, não podemos negar: devo confessar que não pensei que fosse assim tão acentuada esta ausência, que se fizesse sentir tanto esta ausência dos adeptos», começou por dizer, em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo com o Desportivo das Aves.

«Faz, porque um jogador está ligado e, por vezes, tem acontecido, não só no campeonato português – estou a falar do que tem acontecido no resto da Europa – alguns erros, falhas de concentração que tem acontecido mais vezes. Deve ser essa também a razão, associada a esta ausência prolongada de competição. Não podemos esquecer que foram três meses ou perto disso e, normalmente, vamos de férias um mês e meio e temos cinco a seis semanas para preparar o início do campeonato. É tudo novo. Eu acredito que à medida que se vai jogando, as coisas vão melhorando», concluiu.

