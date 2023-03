Sérgio Conceição está a ponderar sair do FC Porto no imediato, noticia a TVI.

Fontes próximas do técnico admitem divergências com Pinto da Costa sobre a política de reforços da equipa e salientam a desilusão com o presidente, que na segunda-feira negou falta de investimento.

Já nesta terça-feira, Conceição reagiu a uma publicação elogiosa no Instagram por parte da viúva de José Maria Pedroto, comentando que os seus títulos foram «conquistados com o apoio de verdadeiros portistas, com ou sem recursos», no que pode ser entendido como uma resposta às declarações do presidente.

Apesar das notícias sobre uma possível saída antes do final da época, Conceição tem contrato com o FC Porto até junho de 2024.

Contatada pelo Maisfutebol, fonte oficial do FC Porto afirma desconhecer por completo os fundamentos sobre a eventual possibilidade de o treinador, que neste momento é o detentor de todos os títulos nacionais, poder bater com a porta.