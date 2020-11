Sérgio Conceição falou este sábado aos jornalistas na antevisão da receção do FC Porto ao Portimonense, mas o tema da expulsão em Paços de Ferreira, também foi abordado. O treinador portista disse que foi expulso por estar com «cara pesada».

«No final do jogo, como faço sempre, fui cumprimentar o árbitro e, quando voltei as costas, há um comentário a dizer que a minha cara era sempre a mesma. Voltei para trás e vejo o amarelo antes de começar a falar, e eu digo: 'Amarelo porquê? Eu queria falar dos quatro minutos'. E nesse momento, levo o vermelho. É inacreditável. É ridículo», começou por dizer Sérgio Conceição.

«Se me perguntarem se houve alturas em que mereci ser expulso e não fui: Houve. Mas houve outras em que fui expulso e me senti injustiçado. Lembro-me de ter sido expulso já por festejar efusivamente um golo, quando estava no Olhanense, lembro-me de ter sido expulso por pisar o relvado um metro e esta, para mim, foi a mais ridícula», adiantou.

«Ou tenho de ter máscara e óculos ou não posso ir mais cumprimentar os árbitros. Porque eu tinha cara pesada porque tinha perdido e sabia da prestação pouco competente da minha equipa», disse ainda.

«No fim perguntei ao árbitro por que me expulsou e ele disse: 'Expulsei-te não por algo que tivesses dito ou por falta de respeito, mas pela tua cara.' Toda a gente estava a ouvir», acrescentou Sérgio Conceição.