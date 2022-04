Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 sobre o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os azuis e brancos estão na final do Jamor, ante o Tondela:

[Utilização de Toni Martínez, que entra e marca, e Marchesín, titular no clássico:] «Todos querem jogar. É normal que inicialmente crie algum desconforto [não jogar] mas, com o tempo, eles percebem que não estou aqui para fazer favores a ninguém. O Marchesín e o Toni fazem parte do plantel, assim como todos os outros.»

«Acho que há duas coisas que são importantes: a forma como trabalham diariamente e a boa mentalidade que têm de ter, se tiverem essa boa energia para entrar no jogo e, em dez minutos, ir ao limite no que é pedido – e estou a falar do Toni – acontecem coisas boas, como foi o golo hoje e como foi com a Lazio [ndr: bis na Liga Europa]. Não quer dizer que, se jogasse sempre, tinha feito isso, mas digo que o grupo todo trabalha de forma fantástica e não é fácil lidar comigo na exigência normal do trabalho diariamente e meto essa exigência comigo próprio.»

«Eles andam sempre no máximo do que podem fazer, trabalham com uma dedicação incrível e depois têm essa boa mentalidade.»