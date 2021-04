Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa, após a vitória do FC Porto sobre o Santa Clara (2-1) em jogo da 25.ª jornada da Liga:

«As características do Luis Díaz são de jogar numa posição que não o ponha de costas para a baliza adversária, mas de frente, a encarar a linha defensiva. O início do nosso golo, o primeiro, tem que ver com isso. A progredir com bola ele é muito forte, mas não é um Otávio ou Corona a interpretar esse espaço por dentro que muitas vezes eu peço aos alas. O Luis é bastante jovem, tem 22 anos. O nível competitivo dele, pelo seu passado e o que tem feito, é absolutamente fantástico. Ele tem uma margem de progressão grande e vai melhorar de certeza.»