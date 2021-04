Sérgio Conceição acompanhou com atenção o desempenho da seleção nacional de sub-21 na fase de grupos dos Campeonato da Europa da categoria. A equipa de Rui Jorge garantiu o apuramento para os quartos de final da prova com três vitórias.

O treinador do FC Porto trabalhou com oito dos jogadores que foram utilizados no triunfo de Portugal frente à Suíça, embora Diogo Queirós não tenha chegado a disputar jogos oficiais pela equipa principal dos dragões. Os restantes são Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira, João Mário e Francisco Conceição, que continuam no clube, mais Diogo Dalot (AC Milan) e Vitinha (Wolverhampton).

«Há uma constante avaliação da minha parte. Vejo os jogos deles, de acordo com o que somos como equipa. Fiquei satisfeito com o que vi. Estava em casa a ver os sub-21 e recebi uma mensagem do Rui (ndr. Rui Cerqueira) a dizer oito jogadores no último jogo foram lançados por mim, pelo FC Porto, na primeira equipa. Dá-me uma satisfação enorme, embora isso tenha a ver sobretudo com a qualidade deles», começou por dizer Sérgio Conceição.

As exibições na seleção sub-21 não alteram a visão que o treinador do FC Porto tem em relação aos jogadores: «O condimento principal é a qualidade, por isso é que muitos jovens têm jogado na primeira equipa. Eles são sempre os mesmos. Gostei muito de ver alguns jogadores em ação. O Diogo Leite e o Fábio Vieira, que não têm jogado tanto esta época, fizeram quase a totalidade dos três jogos, tiveram uma prestação fantástica. Isso também demonstra que lhes damos a mesma importância, no trabalho diário, que aos jogadores que jogam com regularidade.»

Durante a conferência de imprensa, Sérgio Conceição foi ainda confrontado com a renovação de contrato de Otávio. O técnico não se alongou em comentários. «É uma gestão que o presidente faz, já faz há 40 anos e não se tem saído mal com isso. Para mim é pouco importante que o jogador tenha dois meses de contrato. Obviamente, habitualmente renova-se com jogadores importantes e o Otávio é um dos jogadores importantes», concluiu.